Басманный суд Москвы продлил до 9 декабря срок ареста бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки в размере 4,4 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Выслушав мнения сторон, суд счел ходатайство следствия о продлении содержания под стражей Иванова законным и обоснованным и постановил продлить срок ареста обвиняемого до 9 декабря», — огласила решение судья Наталия Дударь.

Суд также продлил срок содержания под стражей до той же даты второму фигуранту дела — директору департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв менеджмент» Алексею Копейкину — предполагаемому посреднику в даче взятки Иванову.

В суде экс-заместитель руководителя ПФР заявил, что полностью раскаивается в содеянном. «Я понимаю, что подвел людей, которые мне доверили, семью. Я всячески хотел бы показать, что я готов содействовать следствию, я не собираюсь убегать или препятствовать следствию», — сказал он.

Представитель прокуратуры попросил суд заключить Иванова под домашний арест. Копейкин также просил о домашнем аресте, его адвокаты предложили залог в более чем 4 млн рублей. Фигурант признал вину.