Жертвами мошеннических лотерей чаще всего становятся люди, имеющие отношение к силовым структурам, сообщил куратор ФинЦЕРТ Центробанка Артем Сычев.

«Это либо граждане старше 50 лет, либо мужики в среднем возрастном диапазоне. Эта разводка очень простая. Поучаствуй в лотерее — получишь приз. В этой возрастной категории мужики, которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных», — рассказал представитель ЦБ.

Еще одной популярной схемой телефонного мошенничества Сычев назвал звонки с сообщением о якобы приостановленной мошеннической операции по карте. От этой схемы чаще всего страдают люди в экономически активном возрасте (32—48 лет), а не пенсионеры, отметил куратор ФинЦЕРТа. Объяснил он это тем, что у этой категории больше всего средств на текущих счетах, что привлекательно для мошенников.