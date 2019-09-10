Более 45 млн рублей похищены из банковской ячейки столичного бизнесмена в банке в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

«Сообщение о краже поступило в полицию из организации по адресу: улица Воронцовская, дом 27/35, строение 1. Когда правоохранители приехали на место, к ним обратился коммерческий директор организации. Он рассказал, что 19 декабря прошлого года поместил в ячейку данного банка денежные средства в сумме 700 тысяч долларов. Накануне утром он пришел в банк и не смог открыть ячейку ключами, после чего вызвал мастера. После вскрытия ячейки он обнаружил, что денежные средства в ней отсутствуют», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе управления, материальный ущерб составил 45 млн 584 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

Как следует из открытых источников, по адресу, где произошла кража, находится головной офис Транскапиталбанка.