Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинение в растрате бывшим владельцам Промсвязьбанка братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Банкирам грозит до десяти лет колонии.

«Поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Ананьева Алексея Николаевича и Ананьева Дмитрия Николаевича, обвиняемых по части 4 статьи 160 УК РФ», — заявила представитель суда.

Напомним, что в 2017 году журнал Forbes отводил Ананьевым третье место в списке богатейших семейных кланов Российской Федерации. Их состояние оценивалось в 2,7 млрд долларов.

Долгое время главным активом братьев-бизнесменов был Промсвязьбанк. Кредитная организация в 2017 году на фоне серьезных финансовых проблем попала под санацию государства. В настоящее время на базе ПСБ создан опорный банк для операций по гособоронзаказу. Единственным акционером выступает Росимущество.

Новые владельцы Промсвязьбанка через суд потребовали от братьев Ананьевых вернуть 282 млрд рублей, которые, по мнению истцов, структура потеряла по вине банкиров. На счета, земли, дома, автомобили и самолеты Ананьевых наложен арест.