Суд Ульяновска приговорил бывшего сотрудника отделения банка в регионе к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима за хищение средств кредитного учреждения на сумму более 26 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, в том числе совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

«[В суде установлено, что 28-летний экономист Ульяновского отделения одного из банков разработал план хищения принадлежащих кредитному учреждению финансовых ресурсов. При его реализации он вводил в компьютерную базу данных недостоверную информацию, что позволяло увеличивать лимит денежных средств на его личном счете, а также счете второго участника аферы. В результате в апреле-мае 2018 года банку был причинен ущерб на сумму более 26 млн рублей», — отмечается в сообщении.

За совершение данного преступления сообщник фигуранта уже признан судом виновным и приговорен к наказанию в виде лишения свободы. Вместе с тем сотрудник кредитного учреждения на тот момент был объявлен в розыск, поскольку скрывался от следствия и суда, проживая в Московской, а затем Ленинградской области.

31 мая 2019 года он был задержан.

«Согласившись с позицией прокуратуры, Засвияжский районный суд Ульяновска признал указанного гражданина виновным в совершении инкриминированных ему преступлений и приговорил к пяти годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тыс. рублей», — отмечает ведомство.

Кроме того, определено взыскать с осужденного причиненный его противоправными действиями банку ущерб.

Приговор в законную силу не вступил.