Центральный районный суд Кемерово вынес приговор в отношении директора микрофинансовой организации (МФО), похитившей у знакомых и партнеров по бизнесу более 22,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.



Жительница Подольска Московской области обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

«Следователем УМВД России по городу Кемерово установлено, что фигурантка в течение двух лет, используя свое служебное положение, похищала денежные средства своих партнеров по бизнесу и знакомых. Директор микрофинансовой организации из Кемерово рассказывала потерпевшим о высокой доходности ее фирмы и убеждала их вложить денежные средства в ее развитие. Взамен она обещала выгодные дивиденды — до 120% годовых», — говорится в сообщении ведомства.

Денежные средства злоумышленница обещала вернуть в срок, определенный в договорах займа. Однако в установленное время займы она не погашала. По такой схеме осужденная похитила деньги у 18 человек на общую сумму более 22,5 млн рублей.

После того как потерпевшие стали задавать ей вопросы о возврате займов, она стала избегать с ними общения, а спустя время переехала в Московскую область.

В ходе следствия установлено, что полученные наличные директор микрофинансовой организации не вносила в кассу и не пускала на развитие бизнеса, а похищала и тратила.

После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигурантку виновной и приговорил ее к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она была взята под стражу в зале суда. Кроме того, осужденная обязана возместить потерпевшим причиненный материальный ущерб.

