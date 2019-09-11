Тверской районный суд Москвы продлил арест бывшего совладельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова до 12 декабря 2019 года, сообщили в пресс-службе суда.
«Ходатайство о продлении срока содержания под стражей удовлетворено. До 12 декабря», — отметили в суде.
Ранее Мосгорсуд подтвердил законность ареста до 12 сентября Мазурова по делу о хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка. Суд не согласился с доводами апелляционных жалоб адвокатов Мазурова, просивших изменить меру пресечения на любую иную, не связанную с лишением свободы.
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По словам Мазурова, возбуждение в отношении него уголовного дела — это «попытка найти крайнего» в финансовых проблемах НПЗ.