Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета артиста Филиппа Киркорова. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

«Наименование налогоплательщика: Киркоров Филипп Бедросович. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», — сказано в документации.

Согласно материалам, размещенным в базе ФНС «Банкинформ», которая передает банкам информацию о блокировках счетов различных организаций, счета Киркорова по состоянию на 12 сентября 2019 года заблокированы в Сбербанке и СДМ-Банке.

Генеральный директор артиста Геннадий Рыбак, в свою очередь, сообщил, что не в курсе решения о блокировке. «Первый раз слышу о блокировке счетов. У нас счета не заблокированы. Я думаю, что это журналистская «утка», — прокомментировал он Агентству «Москва» информацию базы ФНС.

Ранее СМИ сообщали, что Киркоров внесен в «черный список» Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) из-за неоплаченных штрафов от управления ГИБДД по Тверской области на сумму 2 тыс. рублей за превышение скорости.

В начале августа 2019 года комбинат питания «Кремлевский» подал иск к артисту на сумму почти 82 тыс. рублей за обеспечение продукцией технического персонала артиста в ходе проведения юбилейных шоу «Я» в Государственном Кремлевском дворце в 2017 году.