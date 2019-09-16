Суд в Тюмени вынес приговор в отношении супругов, инсценировавших смерть мужчины ради получения страховой выплаты в «РЕСО-Гарантии». Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает пресс-служба страховщика.

Жители Кургана, муж и жена, обратились в местное агентство «РЕСО-Гарантия», чтобы застраховать жизнь мужчины. Полис был оформлен с единственным риском «Смерть» на страховую сумму свыше 2 млн рублей. Через год гражданская жена обратилась в центр выплат «РЕСО-Гарантии» в Тюмени с решением суда о признании застрахованного умершим. Якобы мужчина утонул во время рыбалки на реке Тобол, а его тело так и не нашли.

«Сотрудники управления безопасности «РЕСО-Гарантии», начав проверку, выяснили, что «покойник» на самом деле живет и здравствует. Обстоятельства, изложенные в решении суда о признании застрахованного умершим, вызывали вопросы. Мобильный телефон, по показаниям друзей, был при мужчине в лодке, а значит, тоже должен был утонуть и выйти из строя. Однако спустя два месяца после объявления застрахованного без вести пропавшим директор курганского агентства Олеся Лордис, активно помогавшая следствию, обнаружила абонента в мессенджере Viber со статусом «в Сети», — говорится в сообщении страховщика.

Правоохранители из Тюмени и Кургана в ходе расследования выяснили, что, пока застрахованный считался мертвым, он обращался в банк с просьбой отложить погашение кредита и продал свой автомобиль. Кроме того, наблюдение за домом семейной пары позволило зафиксировать, как мужчина выгуливает ночью собаку.

Спустя четыре дня после подачи «вдовой» заявления о выплате разыскиваемый был найден. Страховательница тут же написала отказ от претензии, отметив в заявлении, что ее муж, «считавшийся ранее умершим, явился».

«Суд тем не менее признал супругов виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 2 и 3 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования в значительном и крупном размерах). Мужчина приговорен к пяти, а женщина — к трем годам лишения свободы», — отмечает страховщик.

Оба супруга будут отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.