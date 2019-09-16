Новый сайт Росстата в понедельник, 16 сентября, подвергся DDoS-атаке, ведутся работы по восстановлению его работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе статистического ведомства.

«С 10 до 12 утра сайт Росстата подвергся DDoS-атаке. В настоящее время обновленный сайт Федеральной службы государственной статистики работает неустойчиво. Департамент информационных технологий Росстата предпринимает все возможные усилия для восстановления работоспособности сайта», — говорится в сообщении пресс-службы Росстата.

Новый сайт Росстата был запущен в эксплуатацию летом 2019 года. До 13 сентября он работал в тестовом режиме по адресу www.new.gks.ru, а с 14 сентября Росстат полностью перешел на новую версию сайта и на основном адресе www.gks.ru. Старая версия по-прежнему доступна по адресу old.gks.ru, но перестает обновляться.