Неизвестный мужчина ограбил отделение одного из коммерческих банков в Тюмени, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«В 10:50 (8:50 мск) в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства в коммерческой организации, расположенной на улице Щербакова в Тюмени», — сказали в главке и добавили, что принимаются меры к установлению и задержанию лица, причастного к совершенному преступлению.

Пресс-секретарь банка «Открытие» по Уральскому федерального округу Сергей Антонов пояснил, что ЧП произошло в одном из отделений этой кредитной организации, похищено около 1,2 млн рублей.

«В ходе происшествия никто из клиентов или сотрудников банка не пострадал. Похищенные деньги — это деньги банка, они были застрахованы. Офис планирует возобновить работу после 15:00 (13:00 мск)», — добавил Антонов.