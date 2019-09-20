Бывший руководитель уральского Плато-Банка Андрей Лазарев, задержанный в Белоруссии при попытке выехать в Евросоюз по поддельному паспорту, обжаловал в Брестском областном суде решение о своей экстрадиции в Россию.
«24 сентября в Брестском областном суде будет рассмотрена жалоба Лазарева Андрея Геннадьевича на постановление заместителя Генерального прокурора Республики Беларусь от 7 августа текущего года о выдаче иностранному государству для отбывания наказания», — отметили суде.
Лазарев был задержан 30 марта нынешнего года на белорусско-польской границе с фальшивым паспортом на имя гражданина Словении. Он пытался выехать на поезде в Европу.
В ходе разбирательства было установлено, что задержанный россиянин находится в межгосударственном розыске за уклонение от уголовного преследования.
Суд дал фигурантам дела от четырех до шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.