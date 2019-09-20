Приморский районный суд Петербурга отказал следствию в заключении под стражу президента лишенного лицензии банка «Прайм Финанс» (Санкт-Петербург) Михаила Табунова, обвиняемого в присвоении нескольких сотен миллионов в разных валютах из кассы кредитной организации, и отправил его под домашний арест. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Кроме присвоения денежных средств в особо крупном размере Табунов обвиняется в фальсификации финансовых документов. Под домашним арестом он будет находиться до 5 ноября», — добавили в пресс-службе.

​В Петербурге задержан президент лишенного лицензии банка «Прайм Финанс» В Санкт-Петербурге в ночь на 19 сентября задержан президент лишенного лицензии банка «Прайм Финанс» (Санкт-Петербург) Михаил Табунов. После отзыва лицензии у кредитной организации он обвинил коллег в исчезновении 268 млн наличными.

Как полагает следствие, начиная с 2015 года и практически до задержания Табунов с неустановленными пока соучастниками постоянно изымал наличные из кассы дополнительного офиса, не оформляя при этом никаких документов.

«В результате внезапной ревизии в сейфовой комнате допофиса была выявлена недостача в размере 106 млн рублей, 1 млн долларов США и 1,3 млн евро», — говорится в материалах дела.

Также Табунов и иные лица направляли в центр по обработке отчетности кредитных организаций в Главное управление Центробанка РФ недостоверные сведения, в том числе и о капитале банка.