Из банка в городе Дзержинске Нижегородской области злоумышленники украли более 8 млн рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В дежурную часть УМВД России по городу Дзержинску поступило сообщение о проникновении в одно из кредитно-финансовых учреждений города. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»)», — сказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, сообщение о краже поступило 21 сентября, около 10:30 мск.

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению данного преступления», — отметили в пресс-службе.