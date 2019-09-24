Бывшему сотруднику Балтинвестбанка Андрею Корнилову, который, по версии следствия, совершал махинации на бирже, где выставлялись акции финансовой структуры, грозит до четырех лет заключения и возмещение ущерба на сумму более 10 млн рублей. Об одном из немногих дошедших до суда уголовных дел, возбужденных по факту криминальных манипуляций на рынке ценных бумаг, пишет газета «Коммерсант».
Корнилов обвиняется Следственным комитетом России по части 1 статьи 185.3 Уголовного кодекса РФ. Согласно обвинительному заключению, занимавший должность главного специалиста отдела фондовых операций департамента финансовых рынков Балтинвестбанка Корнилов, находясь в помещении банка, совершил ряд операций с ценными бумагами в режиме основных торгов ПАО «Московская биржа», что повлекло причинение ущерба в виде излишнего и экономически необоснованного расходования денежных средств данной кредитной организации в размере 11 831 512 рублей. По подсчетам следствия, злоумышленник заработал на махинациях 12,2 млн рублей.
В сентябре уголовное дело поступило в Петроградский райсуд Санкт-Петербурга; предварительное слушание пока не назначено. Корнилов содержится не под стражей, а под подписками о невыезде и надлежащем поведении.
Подозрения ЦБ вызвали в свое время операции с 37 ценными бумагами, проведенные в период с 1 января 2014-го по 25 августа 2015 года. Схема была такая: сообщники фигуранта — его сестра Наталья Корнилова, а также некие Мария Смирнова или Павел Говоров — открывали позицию покупкой или необеспеченной продажей ценных бумаг, после чего через короткое время выставляли заявку на закрытие такой позиции по выгодной цене. В свою очередь Корнилов от имени кредитной организации начинал заключать сделки с этими же ценными бумагами в том же направлении, в котором физическое лицо открывало позицию. В результате происходило заметное изменение цены данных бумаг в сторону увеличения финансового результата физического лица, и такая позиция закрывалась с прибылью.
Материалы в отношении Андрея Корнилова ЦБ передал в правоохранительные органы, а его сообщники были привлечены к административной ответственности.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
О завершении расследования в отношении Корнилова в начале июня сообщала пресс-служба Следственного комитета РФ. Там указывали, что Корнилов с 2014 по 2015 год занимал должность главного специалиста отдела фондовых операций департамента финансовых рынков одного из коммерческих банков Санкт-Петербурга. Являясь уполномоченным сотрудником данной кредитной организации по покупке и продаже ценных бумаг, а также имея электронный доступ по счету банка к торгам на одной из электронных торговых площадок, он в нарушение федерального законодательства от имени банка использовал вышеуказанные средства доступа и произвел серию покупок, а через непродолжительное время — и продажи акций крупных предприятий.
«В результате указанных незаконных действий, приведших к существенному отклонению цены и объема торгов названными финансовыми инструментами, Корниловым в пользу аффилированных ему лиц получен совместный совокупный доход в размере более 12 млн рублей, которым он распорядился по своему усмотрению. Кроме того, следствием установлен ущерб кредитному учреждению, в котором обвиняемый осуществлял свою деятельность, в общей сумме более 11 млн рублей», — отмечал Следственный комитет.