В ЦБ намерены вынести проблему социальной инженерии на обсуждение правительства с перспективой законодательно ввести блокировку банковских карт дропперов — владельцев счетов, используемых при выводе средств. Об этом пишет «Коммерсант».
О необходимости вынести на правительственный уровень решение проблем социальной инженерии с использованием похищенных баз данных граждан говорится в презентации первого заместителя главы департамента информационной безопасности ЦБ Артема Сычева (документ есть в распоряжении газеты) к состоявшемуся 20 сентября заседанию консультационного совета ЦБ по вопросам развития Национальной платежной системы. По словам Сычева, главным «поставщиком» сведений для мошенников, выманивающих у физлиц данные карт для хищения средств, являются базы госорганизаций.
Бороться с проведением операций без согласия клиента предлагается и путем внесения поправок в закон 161-ФЗ, проработав возможность приостановления использования электронного средства платежа получателя (карты, электронного кошелька), на счет которого были зачислены похищенные средства. Сычев также пообещал внести поправки в положение ЦБ № 672-П, которыми будет определен порядок реализации мероприятий по противодействию переводу денежных средств без согласия клиента при выявлении компьютерных атак, направленных на клиентов банков или объекты платежной инфраструктуры.
В августе сообщалось, что банки в качестве меры по борьбе с выводом средств, похищенных у клиентов со счетов и карт, предложили внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных денег. МВД поддержало инициативу блокировать операции по картам в случае подозрительных трансакций на указанный срок, а не на два дня, как сейчас. В то же время в ЦБ тогда предупреждали, что увеличение срока блокировки средств на расчетном счете клиента может иметь обратный эффект, когда банки будут применять меры после вывода злоумышленником похищенных средств.
Идею предложили банкиры как меру по борьбе с выводом похищенных у клиентов кредитных организаций средств со счетов и карт.