Бывшей исполняющей обязанности председателя правления Инвестбанка Ольге Боргардт по ходатайству защиты изменена мера пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Об этом сообщает «Коммерсант» , уточняя, что Боргардт уже отбыла срок за хищение из кредитного учреждения 2,8 млрд рублей, но в день освобождения ее вновь взяли под стражу по обвинению в хищении из Инвестбанка еще 8,2 млрд рублей.

Как отмечает издание, поправки к Уголовно-процессуальный кодекс, наложившие фактически полный запрет на арест по составам преступления, связанным с предпринимательской деятельностью, были подписаны президентом летом 2019 года и вступили в силу менее месяца назад. В своем ходатайстве об изменении меры пресечения с реального ареста на домашний адвокат подследственной Андрей Боровков сослался на новые нормы закона.

Экс-главе Инвестбанка предъявили новое обвинение Освобождение из колонии Ольге Боргардт заменили арестом.

Летом стало известно, что Ольге Боргардт, отбывшей шестилетний срок за хищение из кредитного учреждения 2,8 млрд рублей, предъявлено новое обвинение — в хищениях более чем на 8 млрд рублей. В день ее освобождения в костромскую колонию, где Боргардт отбывала срок, приехали представители следственного департамента МВД и доставили ее в Москву, где Тверской райсуд арестовал женщину на два месяца.

Ранее в связи с этим расследованием в столицу был этапирован и бывший бенефициар обанкротившегося Инвестбанка Сергей Мастюгин, до этого приговоренный к восьми годам колонии.



По версии следственного департамента МВД, в 2012—2013 годах Боргардт подписала договоры на выдачу Инвестбанком кредитов более чем на 8 млрд рублей. Следствие считает, что все фирмы, получившие в банке деньги, были однодневками и не вели хозяйственной деятельности.