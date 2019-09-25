Тверской областной суд оставил в силе решение оштрафовать микрофинансовую организацию за коллекторские методы вымогания денег у должника, сообщает в среду суд.

Ранее Заволжский районный суд Твери оштрафовал микрокредитную компанию «Лига денег» за коллекторские методы в отношении должника.

«Из материалов второго дела следует, что представители ООО докучали заемщику телефонными звонками с напоминаниями о возврате просроченной задолженности, в ходе переговоров нецензурно выражались, допускали оскорбления, вводили должника в заблуждение относительно правовой природы и размера просроченной задолженности, высказывали прямые угрозы причинения вреда здоровью его несовершеннолетнего ребенка и супруги», — говорится в сообщении.

Постановления суда первой инстанции были обжалованы.

«Решениями Тверского областного суда оставлены без изменения постановления Заволжского районного суда Твери... в отношении ООО «МК «Лига денег», подвергнутому административному наказанию в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей (по каждому из двух дел)», — информирует облсуд.

По данным издания Tverigrad, 4 апреля этого года мужчина просрочил платеж по договору потребительского микрозайма с ООО «МКК «Лига денег», после чего ему стали звонить неизвестные и требовать 3 тыс. рублей, хотя долг составлял 1,2 тыс. рублей. По словам должника, ему угрожали изнасилованием жены, а также тем, что отрубят пятилетнему сыну лопатой ногу по колено. На следующий день, когда хозяин квартиры был на работе, в дверь постучал мужчина. Жена должника приоткрыла дверь, после чего мужчина вломился в квартиру и с угрозами и оскорблениями потребовал возврата долга.

СК возбудил уголовное дело о незаконном проникновении в жилище с применением насилия и вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Был задержан подозреваемый — 27-летний сотрудник микрокредитной компании. По информации следствия, мужчина, находясь у квартиры должника, толкнул хозяйку и незаконно проник в помещение. СК предъявил ему обвинение, а суд заключил под стражу.

СК 16 апреля объявил о задержании директора тверского филиала микрофинансовой организации ООО «МКК «Лига денег». На следующий день суд заключил его под стражу. Директору филиала было предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Как информировал СК, 15 января между жителем Твери и ООО «МКК «Лига денег» был заключен договор потребительского микрозайма. После того как заемщик просрочил еженедельный платеж в начале апреля, персональный менеджер микрофинансовой организации совместно с другим лицом стали звонить с угрозами ему и членам его семьи, требуя 3 тыс. рублей вместо 1,39 тыс. рублей еженедельного платежа.