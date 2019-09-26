В Забайкальском крае задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности, ущерб от которой превысил 38 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

В Забайкальском крае полицейские пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщили в столичном главке МВД, уточнив, что доход от незаконной банковской деятельности превысил 9 млн рублей.

«Трое жителей Читы в возрасте от 30 до 39 лет, не имея специального разрешения (лицензии), через созданные ими фиктивные коммерческие организации на подставных лиц, осуществляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. В результате незаконных действий в течение двух лет злоумышленники причинили государству ущерб в размере 38 миллионов 182 тысячи рублей в виде невозмещенной суммы налога на добавленную стоимость», — говорится в сообщении ведомства.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю.

В отношении подозреваемых следователем Следственного управления УМВД России по Чите возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств незаконной деятельности и других ее участников.