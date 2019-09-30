Тверской райсуд Москвы на днях арестовал бывшего ключевого собственника, председателя совета директоров краснодарского банка «Новопокровский» Алексея Демьянова, сообщила газета «Коммерсант» . Согласно информации издания, фигурант обвиняется в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн рублей.

По версии следствия, в 2017 году руководство банка, уже зная о предстоящем крахе кредитной организации, организовало массовую выдачу кредитов как юридическим, так и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка. Следствие пока разобралось с обстоятельствами выдачи займов последним: таковых оказалось 24, причем большинство из них имели отрицательную кредитную историю, известно «Коммерсанту».

По сведениям газеты, Демьянов своей вины в инкриминируемом деянии не признает.



Напомним, лицензия у банка была отозвана 4 декабря 2017 года. В июне 2018-го банк был признан банкротом. Перед этим ЦБ публиковал данные, согласно которым оценка «дыры» в балансе «Новопокровского» была скорректирована в большую сторону: с 2,3 млрд до 3,1 млрд рублей. Также регулятор сообщал о выявленных операциях по выводу активов банка «Новопокровский» на 1,1 млрд рублей.