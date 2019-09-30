Число зарегистрированных преступлений в IT-сфере по итогам восьми месяцев 2019 года выросло на 66,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие сведения приводятся в опубликованной Генпрокуратурой на днях сводке «Статистические данные о зарегистрированных преступлениях на территории Российской Федерации в январе — августе 2019 года» .

В общей сложности за период с января по август 2019 года в России зарегистрировано 1 355 475 преступлений, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным правоохранителей, 41,6% всех зарегистрированных преступлений составляют случаи хищения чужого имущества. Число краж выросло на 3,5%, мелких хищений — на 38,9%. Количество случаев присвоения или растраты уменьшилось на 1,4%, грабежей — на 7,9%, случаев разбоя — на 8,9%.

На 3,6% выросло число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности. При этом, согласно отчетным данным, существенно увеличилось количество зарегистрированных преступлений, связанных с дачей взятки (на 35,4%) и посредничеством во взяточничестве (на 46,4%, следует из релиза Генпрокуратуры). По мнению ведомства, с учетом высокой латентности такого рода коррупционных преступлений «подобные скачки в статистических показателях позволяют говорить о конкретных результатах усиленной работы всех правоохранительных органов по выявлению преступлений, связанных с дачей взятки и посредничеством во взяточничестве».



«Весьма существенное увеличение зарегистрированных преступлений наблюдается в IT-сфере. За восемь месяцев текущего года правоохранители выявили 180 153 преступления (плюс 66,8%), которые были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации», — указано в числе прочего в релизе.