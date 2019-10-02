Московская полиция задержала 12 предполагаемых участников преступной группировки по подозрению в кредитном мошенничестве. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД Росси.

«В полицию обратились представители нескольких банковских учреждений. По словам заявителей, в их организации поступили онлайн-заявки с необходимым пакетом документов для получения кредитов. Денежные средства перечислялись на расчетный счет клиента, после чего он снимал их через банкомат сторонней организации. В дальнейшем заемщик не производил выплаты в банк для погашения кредита. Общая сумма ущерба превысила 1 миллион рублей», — говорится в сообщении.

В ходе обысков по местам проживания злоумышленников изъяты печати юридических фирм, договоры, доверенности, платежные поручения и другая документация. Было установлено, что при заключении кредитного договора злоумышленники представляли в банк документы с недостоверными сведениями.

Суд в отношении 11 подозреваемых избрал меру пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.