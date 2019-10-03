Сбербанк проводит мероприятия в связи с возможной утечкой информации, говорится в сообщении кредитной организации.

«Вечером 2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка. В настоящий момент производится служебное расследование, и о его итогах будет сообщено дополнительно», — отмечают в банке.

Основная версия инцидента, указывают в Сбербанке, — умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети.

«Похищенная информация в любом случае никак не угрожает сохранности средств клиентов», — подчеркивают в госбанке.

Газета «Коммерсант» в четверг сообщила, что персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке. Продавцы уверяют, что располагают данными 60 млн кредитных карт как действующих, так и закрытых. У банка сейчас около 18 млн активных карт.

В таблице содержатся, в частности, детальные персональные данные, подробная финансовая информация о кредитной карте и операциях. В качестве «даты опердня», которая может свидетельствовать о дате утечки, указано 24 августа 2019 года.

Эксперты, ознакомившиеся с данными, считают их подлинными и называют утечку самой крупной в российском банковском секторе.

