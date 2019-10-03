В России зафиксирован новый всплеск мошенничества, эксплуатирующего желание людей зарабатывать удаленно. Об этом сообщает выявившая тенденцию «Лаборатория Касперского».

Аферисты заманивают жертв вакансиями диспетчеров служб такси с заработком до 5 тыс. рублей ежедневно. Письмо с предложением рассылается по случайным адресам, ссылка из него ведет на выглядящую вполне официально страницу с названием и описанием компании, для которой требуются операторы.

«Мошенники используют ряд психологических уловок, например с каждым последующим кликом на сайте демонстрируется все более высокая сумма возможного заработка. Кроме того, они предлагают проверить, есть ли открытые вакансии в регионе, где проживает пользователь. Внизу страницы расположена большая кнопка «Проверить доступность вакансии», при нажатии на которую всплывает уведомление о том, что вакансия актуальна», — приводят в «Лаборатории Касперского» детали мошеннической схемы.

Далее пользователю предлагается пройти регистрацию с указанием некоторых персональных данных, после чего он перенаправляется в личный кабинет, где уже накоплены заказы. Для их выполнения нужно нажать на кнопку «Обработать» в приглянувшейся строчке, а затем назначить любой автомобиль из списка ближайших. При этом на счет пользователя якобы сразу зачисляется несколько сотен рублей, а чтобы их снять, нужно открыть зарплатный счет, оформление которого стоит 240 рублей. «Расчет мошенников прост: пользователь сопоставляет эту сумму с обещанным доходом и считает это вложение оправданным. Но в итоге свой карман пополняют только злоумышленники, доверчивый соискатель не получает ничего», — раскрывают принцип схемы выявившие ее эксперты.



«Если вы получили подобное письмо, мы рекомендуем, прежде чем соглашаться и делать ответные шаги, поискать отзывы о потенциальном работодателе в Интернете и уточнить через официальные каналы связи, действительно ли существует предлагаемая вакансия. Вполне вероятно, что другие люди уже сталкивались с подобными аферами и описывают свой опыт в Интернете. Если для вывода заработка нужно под тем или иным предлогом перевести кому-то деньги, скорее всего, это мошенники», — комментирует старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.