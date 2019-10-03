Сбербанк подозревает одного из сотрудников в утечке данных, банк работает с правоохранительными органами по его вычислению. Об этом заявил представитель кредитной организации. В банке опровергли утечку данных 60 млн кредитных карт, передает ТАСС.

Банк не фиксирует дополнительной активности мошенников после утечки данных, средства всех клиентов в безопасности. Сбербанк не планирует компенсаций клиентам, чьи данные были украдены, их карты будут перевыпущены.

«Никакого взлома или хакерской атаки на автоматизированные системы банка не было. Роскомнадзор не зафиксировал никакой утечки. В числе основных версий — информацию мог получить только сотрудник Сбербанка, имеющий особые административные права. Наше предположение, что физически мог быть разобран компьютер, а твердый диск мог быть изъят», — прокомментировал сотрудник банка для «Прайма».



Ранее стало известно, что Сбербанк проводит мероприятия в связи с возможной утечкой информации. Основная версия инцидента, указывали в Сбербанке, — умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно.

Газета «Ведомости» сообщила позже со ссылкой на представителя банка, что рабочий штаб по расследованию утечки данных клиентов в филиале на Урале возглавил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. По словам собеседника газеты, наряду с версией изъятия жесткого диска из компьютера не исключается вариант, что злоумышленник сфотографировал экран; проверяются и другие версии (прим. Банки.ру).