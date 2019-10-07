В Санкт-Петербурге мужчина признан виновным в незаконном перечислении за пределы РФ более чем 1 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили в Следственном комитете РФ.

Следствием и судом установлено, что фигурант дела Александр Булатов 1990 года рождения, «действуя в составе организованной преступной группы, совместно с Сергеем Черемухиным под руководством Элизабет Елены фон Мессинг в период с 2014 по 2015 год от имени подконтрольного юридического лица осуществили незаконное перечисление денежных средств за пределы Российской Федерации на общую сумму более 1 млрд рублей под предлогом приобретения за границей дорогостоящего программного обеспечения, действительная стоимость которого была завышена в сотни раз», указывают правоохранители.

Булатов признан виновным в соответствии с пунктами «а», «б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ, а именно в «совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно.



Уголовное дело в отношении фон Мессинг и Черемухина выделено в отдельное производство, они объявлены в международный розыск. В отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.