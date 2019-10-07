Ряд клиентов Альфа-Банка столкнулись сегодня с трудностями при использовании дистанционных сервисов, но работа систем уже восстановлена. Об устранении сбоя сообщили в пресс-службе банка.

На проблемы с картами Альфа-Банка его клиенты жаловались, в частности, через портал Downdetector, который в реальном времени отслеживает сбои во всех видах сервисов. Исходя из отзывов клиентов, 69% столкнувшихся с проблемой не могли перевести деньги с карты, 30% — совершить платеж со счета.

«Ввиду технических проблем часть клиентов не могла воспользоваться сервисом перевода с карты на карту», — признали в Альфа-Банке, уточнив, что сбой продлился порядка 20 минут.



«На данный момент все работает в штатном режиме», — заверили в пресс-службе кредитной организации.