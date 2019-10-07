Сбербанк выявил дополнительные факты в ходе расследования по обнаружению канала утечки данных учетных записей по кредитным картам клиентов. В частности, выяснилось, что сотрудник банка продал одной из преступных групп 5 тыс. учетных записей кредитных карт клиентов, говорится в сообщении кредитной организации.

«Дополнительно было установлено, что в конце сентября сотрудник, совершивший преступление, продал несколькими траншами одной из преступных групп в теневом Интернете в совокупности пять тысяч учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка, значительное количество из которых являются устаревшими и неактивными», — говорится в сообщении.



Данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет, отмечают в банке.

Сбербанк 3 октября сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. В субботу, 5 октября, в банке заявили, что сотрудник кредитной организации дал признательные показания в связи с утечкой и в настоящее время представители правоохранительных органов ведут с ним процессуальные действия.

Отмечается, что были собраны и задокументированы улики для доказательства совершенного преступления.

Сотрудник объяснил содеянное личными причинами, которые банк сейчас проверяет. Все карты пострадавших клиентов уже были перевыпущены, заявил в воскресенье, 6 октября, глава Сбербанка Герман Греф на полях ежегодного Международного форума «Диалог Форт-Росс» в Сан-Франциско.