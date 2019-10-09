Басманный суд в среду продлил до середины января домашний арест бывшему главе банка «Восточный» Алексею Кордичеву и арест гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Мера пресечения Кордичеву и Владимирову продлена до 13 января», — сказала собеседница агентства.

Накануне Басманный суд на этот же срок продлил домашний арест основателю Baring Vostok Майклу Калви и его партнеру Филиппу Дельпалю.

В феврале Басманный суд заключил американца Калви, одного из крупнейших инвесторов в российскую экономику, в СИЗО по уголовному делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей.

Следствие полагает, что Калви с французом Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс. В апреле суд перевел Калви под домашний арест, а Дельпаля — в августе, после того, как его супруга купила квартиру в районе Хамовники в центре Москвы.

По делу также проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин и партнер в области медиа Ваган Абгарян. В отношении них ходатайство следствия о продлении ареста будет рассмотрено 10 октября в Басманном суде Москвы.