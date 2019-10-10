Басманный суд Москвы продлил арест до 13 января фигурантам дела Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Юнона Царева.

«Суд продлил меру пресечения обвиняемым до 13 января», — сказала Царева.

По делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» в СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев и гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров. Впоследствии Кордичев, признавший вину и давший показания на других фигурантов дела, Калви и Дельпаль были переведены под домашний арест.

На этой неделе Басманный суд Москвы продлил домашний арест до 13 января Калви, Дельпалю и Кордичеву, а также содержание под стражей Владимирову.

Следствие полагает, что Калви с французом Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс.