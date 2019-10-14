Уголовное дело о хищении 1,7 млрд рублей у банка «Советский» поступило в Выборгский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ.

Как полагает следствие, в 2013—2015 годах экс-председатель правления банка «Советский» Андрей Карпов с руководителями и сотрудниками банка в составе организованной группы выдавали заведомо невозвратные кредиты. Средства перечислялись на банковские счета подконтрольных организаций.

Суд удовлетворил требования АСВ к одному из экс-топов банка «Советский» на 157 млн рублей Общий объем требований АСВ к 12 бывшим топ-менеджерам и собственникам «Советского» превышает 5,06 млрд рублей.

По решению суда Карпову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование в отношении прочих членов преступной группы продолжается.