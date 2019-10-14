Кибератаки на глобальный бизнес в 2021 году, по оценкам авторитетной американской исследовательской компании, будут совершаться каждые 10—11 секунд, что повлечет существенные траты бизнесменов на обеспечение кибербезопасности. Такие данные в понедельник привел спецкоординатор МИД России по вопросам политического использования информационно-коммуникационных технологий Эрнест Чернухин на Международной конференции по информационной безопасности в Краснодаре, передает ТАСС.

«Американская исследовательская компания Seba Security Sevice прогнозирует, что в ближайшее время стоит ожидать резкого увеличения использования в глобальной сети всяких вредоносных хакерских программ. Если в 2016 году глобальный бизнес подвергался атакам вирусов и вымогателей каждые 40 секунд, по итогам 2019-го этот показатель достигнет 14 секунд. А к 2021 году, исходя из статистики, такие атаки будут проходить каждые 10—11 секунд. То есть фактически начиная с 2021 года мы будем жить в постоянном стрессе, имеется в виду бизнес», — сказал Чернухин.

Он добавил, что, по оценкам той же компании, затраты глобального бизнеса на обеспечение своей кибербезопасности к 2021 году достигнут 124 млрд долларов. «(Эти процессы) превращаются в глобальную денежную индустрию саму по себе, которая становится очень выгодной», — пояснил спецкоординатор МИД России.



Чернухин отметил важность консолидации усилий мирового сообщества по разработке конвенции о противодействии информационной преступности.