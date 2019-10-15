Столичные полицейские пресекли попытку злоумышленников запустить в оборот партию фальшивых купюр номиналом 5 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщили в Главном управлении МВД по Москве.

По подозрению в сбыте поддельных денег были задержаны двое приезжих мужчин. Как было установлено, злоумышленники занимались реализацией фальшивок номиналом 5 тыс. рублей на территории Москвы. По предварительной информации, совместно с неустановленными лицами они наладили канал поставки поддельных денег из Северо-Кавказского региона.

В ходе проведения проверочной закупки полицейские приобрели у подозреваемых 50 фальшивых купюр. Стоимость одной банкноты составила около 1,6 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса РФ (статья «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).



При очередной попытке сбыта фальшивок на сумму 2 млн рублей подозреваемые были задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.