Генпрокуратура РФ готова провести максимально жесткую дополнительную проверку страховой компании «Респект». Об этом сообщил на заседании Госдумы замгенпрокурора Николай Винниченко, передало накануне РИА Новости.

«Мы надеемся, что Центробанк материалы, о которых сегодня говорилось, направит нам, и мы проведем дополнительную оперативную проверку максимально жестко по этим фактам», — сказал он. Что касается возможных хищений, то в Генпрокуратуре «готовы дать уголовно-правовую оценку тем фактам, которые были озвучены, и материалы дополнительные направить для возбуждения уголовного дела в отношении виновных», добавил Винниченко.

Перед этим зампред Банка России Владимир Чистюхин, выступая перед депутатами, напомнил, что регулятор в 2017—2018 годах вел достаточно плотную надзорную работу за страховой компанией «Респект», лицензия у которой была отозвана в мае текущего года. ЦБ, по его словам, постоянно контактировал с «Респектом», но в середине мая увидел, что компания начала предпринимать практические шаги по выводу активов. В частности, был заключен договор о помощи единственному собственнику, бенефициару компании, который ЦБ заблокировал.

«Они вспомнили о некоем договоре перестрахования, куда должны были быть перечислены очень большие перестраховочные премии», — продолжил Чистюхин. «И нам стало понятно, что компания не планирует исполнять свои обязательства, а начала масштабную деятельность по выводу активов», — добавил он. Поэтому, чтобы «сохранить в максимальной степени то, что там оставалось», было принято решение отозвать у нее лицензию, пояснил зампред ЦБ.

ЦБ заподозрил пять страховых компаний в согласованном выводе активов Временные администрации от Центрального банка России выявили в пяти страховых компаниях признаки действий, направленных на выводы активов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«При этом, что принципиально важно, как только туда с отзывом лицензии вошла наша временная администрация, то в нарушение закона о банкротстве собственники компании не предоставили временной администрации ни одного документа и не предоставили базы данных. Они были просто все изъяты, и ни компьютеров, ни документов — ничего не было. Поэтому в настоящий момент, действительно, определиться с реальным положением активов этой компании практически невозможно», — подчеркнул Чистюхин.

Госдума во вторник приняла за основу парламентские запросы главам Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД и Банка России, в которых предлагает дать правовую оценку действиям руководства страховщиков, осуществлявших страхование застройщиков, при перечислении средств в Фонд защиты прав дольщиков. При этом особую обеспокоенность у депутатов вызывает ситуация со страховыми компаниями «Проминстрах» и «Респект». Глава комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что компания «Респект» после введения в нее временной администрации, назначенной ЦБ, «так и не перечислила ни копейки» в Фонд защиты прав дольщиков по тем договорам, которые действовали.

Генпрокуратура должна будет проверить правомерность, а ЦБ — дать оценку действий временной администрации страховой компании «Респект», в результате которых не был осуществлен перевод средств в данный фонд.



Банк России обжалует решение суда о возобновлении лицензий СК «Респект» Суд решил обязать Центробанк возобновить действие лицензий СК «Респект» в течение месяца.

В середине сентября стало известно, что суд признал недействительными приказы ЦБ об отзыве лицензий у СК «Респект»; в Центробанке заявили о намерении обжаловать это решение (прим. Банки.ру).