В Петербурге вынесен обвинительный приговор в отношении члена организованной группы, принявшего участие в хищении с банковских счетов граждан более чем 100 млн рублей. Об этом накануне сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Приговор в отношении 39-летнего уроженца Кабардино-Балкарии вынес Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Злоумышленник признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, то есть в четырех эпизодах хищения путем обмана чужого имущества в крупном и особо крупном размере в составе организованной группы.

Установлено, что в августе и сентябре 2011 года фигурант в составе организованной группы совершал хищения со счетов клиентов одного из банков в Санкт-Петербурге. При совершении хищений преступники использовали служебное положение одного из участников в этом кредитном учреждении: тот собирал и передавал им необходимую информацию о клиентах банка. Затем при помощи специальных технических средств злоумышленник и другие участники преступной группы получали доступ к счетам клиентов банка и переводили хранившиеся там денежные средства на счета подконтрольных организаций и физических лиц с последующим снятием в наличной форме.

Таким способом злоумышленником в составе организованной группы было похищено более 100 млн рублей.

Суд дал фигуранту четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворен. Приговор в законную силу пока не вступил.



Ранее восемь сообщников фигуранта были осуждены за совершение указанных преступлений. В отношении двух других участников преступной группы, длительное время находившихся в розыске, расследование продолжается.