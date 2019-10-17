Мосгорсуд на полгода уменьшил срок заключения для бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко с 13 лет до 12,5 года колонии, сообщило информагентство ТАСС из суда.

«Суд постановил приговор изменить, убрать из обвинения квалифицирующий признак «в группе лиц по предварительному сговору» и назначить наказание по совокупности преступлений — 12 лет и шесть месяцев колонии общего режима», — огласил решение судья.

Экс-полковник в ходе заседания подробно разбирал свой приговор, доказывая суду незаконность и необоснованность обвинительной части. Суммарно выступление Захарченко заняло примерно 11 часов.

Прокуратура просила отменить приговор в части оправдания Захарченко по эпизоду получения взятки от ресторатора Мехди Дусса и направить на новое рассмотрение в ином составе суда. Защита Захарченко ходатайствовала об отмене обвинительного приговора и вынесении оправдательного.

СМИ: следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом» Вывод в молдавские банки, а затем в Швейцарию осуществлялся в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД группы «1520».

Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив его звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. При этом суд оправдал Захарченко по одному из эпизодов коррупции в связи «с непричастностью к преступлению». Речь идет о взятке в размере 800 тыс. долларов, которую, по версии следствия, вынужден был передать Захарченко и его сообщнику владелец ресторана «Ля Маре» Мехди Дусс. Посредниками при передаче взятки, по данным следствия, выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин.



Ранее сообщалось, что, по данным следствия, Дмитрий Захарченко в январе 2016 года предупредил директора Нота-Банка Галину Марчукову о предстоящем обыске в кредитной организации в связи с расследованием уголовного дела об уклонении от уплаты налогов одного из клиентов банка. В декабре 2017 года Генпрокуратура через суд добилась изъятия обнаруженного у Захарченко имущества на сумму более 9 млрд рублей (прим. Банки.ру).