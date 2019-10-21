Мосгорсуд перевел из-под домашнего ареста под стражу бывшего президента и совладельца банка «Объединенный Финансовый Капитал» (ОФК Банка) Николая Гордеева, сообщает РБК .

Гордеев был задержан летом 2018 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями (статья 201 Уголовного кодекса). Речь тогда шла о выдаче ОФК Банком необеспеченных кредитов на 14,2 млрд рублей. У банка была отозвана лицензия. Заявление в Следственный комитет на Гордеева написал крупнейший (25%) акционер банка Николай Егоров — партнер коллегии адвокатов «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник Владимира Путина.

В рамках того же дела впоследствии был объявлен в розыск бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. По версии СКР, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки «Кристалл Лефортово» и его партнера — дистрибьюторской компании «Статус Групп»: возможным бенефициаром последней, как считает следствие, является Чуян. Вывод денег из ОФК Банка привел к «существенному вреду вкладчикам и кредиторам, в том числе военнослужащим, морякам Северного флота, членам их семей», считает СКР. Банк активно работал в Мурманске и привлекал вклады моряков повышенными процентными ставками.

Сергей Новиков, принявший дело Гордеева в начале текущего месяца вместо другого следователя, 16 октября возбудил в отношении банкира еще два уголовных дела о растрате (статья 160 УК). Следствие считает, что, возглавляя банк, Гордеев при помощи заведомо невозвратных кредитов финансировал деньгами вкладчиков несколько рыбных компаний, которые были зарегистрированы на сторонних людей, но бенефициаром которых был он сам, — «Феникс Сервис», «Рыбстандарт», «СХП Салма» и «Селекционный центр аквакультуры». По такой же схеме Гордеев финансировал и факторинговые компании «НЕО Финанс», «Инвест Фактор» и «Бид Инком», полагает следствие. Всего Гордеев, по версии силовиков, вложил в собственный бизнес свыше 1,2 млрд рублей из средств банка. Кроме того, осенью 2016 года Гордеев самостоятельно выписал себе премию почти в 37 млн рублей, хотя размер стимулирующих выплат в банке был ограничен меньшими суммами.

Кредитор ОФК Банка требует привлечь его экс-совладельца Николая Егорова к субсидиарной ответственности Кроме Егорова компания-истец требует привлечь к субсидиарной ответственности бывшего предправления банка Николая Гордеева и экс-руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна.

Ущерб по всем эпизодам превышает 30 млрд рублей, говорится в материалах следствия. Кроме того, СКР разбирается в связи между Гордеевым и бенефициаром «Кристалл Лефортово» Павлом Сметаной, который в октябре также стал обвиняемым, сказал Новиков в Мосгорсуде.

Из ходатайства Новикова об изменении Гордееву меры пресечения следует, что тот в июле — августе этого года много раз нарушал условия домашнего ареста. Так, он активно пользовался Интернетом, в частности мессенджерами Telegram, WhatsApp и Signal, «для общения со своими доверенными лицами» и чтобы скрывать от возможного ареста свои активы.

«Гордеев лично, с помощью своего защитника и своего водителя Олега Андриянова управляет ООО «Инкор Страхование», «Рыбстандартом» и «Селекционным центром аквакультуры», принимает ключевые решения по финансово-хозяйственной деятельности компаний, распределяет денежные потоки и получает доходы», — утверждал Новиков.

В октябре система наблюдения в квартире, где Гордеев отбывал домашний арест, трижды зафиксировала «нарушение присутствия электронного браслета»: это происходило глубокой ночью и длилось менее часа.

Гордеев на судебном заседании отвергал обвинения в срыве домашнего ареста.



Новиков пообещал в течение месяца предъявить Гордееву окончательное обвинение.