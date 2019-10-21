Выборгский районный суд Петербурга назначил начальнику кредитного отдела банка «Советский» Андрею Кузнецову четыре года условно за присвоение денежных средств, ущерб от этих действий составил более 1,7 млрд рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Рассмотрение уголовного дело шло в особом порядке при заключенном в ходе предварительного расследования досудебном соглашении о сотрудничестве. Суд назначил Кузнецову наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года со штрафом в 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд установил, что председатель совета директоров банка и председатель правления банка Андрей Карпов, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в 2013 году в Санкт-Петербурге создали организованную группу с целью хищения денег банка.

На суде было отмечено, что начальник кредитного управления банка Кузнецов был членом этой преступной группы. В его роль входило то, что он вносил на рассмотрение кредитного комитета вопрос о возможности предоставления кредитов «фиктивным» заемщикам, с соответствующими заключениями кредитного управления и других подразделений. По мнению суда, личная корыстная заинтересованность участников этой схемы выразилась в получении денежных средств в размере 6% от суммы кредитов, выданных банком фиктивным заемщикам.

«В результате соучастники присвоили денежные средства в общей сумме более 1,7 миллиарда рублей, чем причинили имущественный ущерб банку в особо крупном размере, распределив похищенные денежные средства между собой», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Ранее генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя правления банка «Советский» Андрея Карпова. Ему предъявлено обвинение в присвоении организованной группой денег с использованием служебного положения в особо крупном размере. Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.