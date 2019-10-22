Переход на электронные паспорта автомобилей может привести к росту мошенничества на рынке. Обеспокоенность этим выразила Объединенная лизинговая ассоциация, пишет «Коммерсант» .

ОЛА направила письмо вице-премьеру Максиму Акимову и главе Минцифры Константину Носкову с предложением создать сервис по онлайн-доступу к информации о регистрации автомобилей в ГИБДД. Как отмечают в ассоциации, ЭПТС не выполняет функцию предотвращения хищения автомобилей. Этот вывод обосновывается тем, что внесение записи о собственнике в ЭПТС необязательно, в электронном паспорте отсутствуют данные о регистрации автомобиля в ГИБДД, а в целом данные из ЭПТС, включая сведения о собственнике, залоге и лизинге, закрыты для третьих лиц, которые не являются пользователями ЭПТС.

Переход на ЭПТС должен был состояться с 1 ноября 2019 года, но коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о продлении возможности оформления бумажных паспортов до 1 ноября 2020 года.

Вносить и получать данные в системе ЭПТС могут только ее участники — завод-изготовитель или импортер, дилер, лизинговая компания и др., а автовладельцы к этой нужной им информации доступа не имеют, подчеркивают участники ОЛА.

По словам коммерческого директора «ВТБ Лизинга» Евгения Татаринова, покупатель не сможет посмотреть историю собственников даже с согласия действующего владельца. Приобретая новый или подержанный автомобиль после ввода ЭПТС, покупатель не сможет быть уверенным, что подписывающий договор продавец на самом деле его собственник: на рынке уже были случаи, когда официальные дилеры перед своим банкротством продавали клиентам автомобили, которые не были выкуплены у производителя. Единственной системой, в которой информация о собственнике будет релевантной, станет база ГИБДД, причем это касается только автомобилей, уже поставленных на учет.

ГИБДД поддерживает создание онлайн-сервиса и готова участвовать в его разработке, сообщил источник «Коммерсанта», знакомый с позицией ведомства. Для компаний будет создан специальный сервис на портале госуслуг, позволяющий собственнику машины получить историю всех предыдущих владельцев автомобилей, говорит он. Если человек еще не собственник, то такой информации про машину он не получит. В ГИБДД на запрос газеты не ответили.

В Минпромторге газете сказали, что основная функция ЭПТС — аккумулирование информации, необходимой для выпуска автомобилей в обращение и их дальнейшей регистрации в органах ГИБДД, при этом «ни бумажный, ни электронный ПТС не являются документом, удостоверяющим право собственности на автомобиль».



Глава департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» Борис Ионов отметил, что добровольное указание собственника в ЭПТС еще на стадии подготовки нормативно-правовых актов было инициативой МВД, поскольку там использование таких персональных данных считают избыточным.