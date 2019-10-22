В Московской области члены этнической преступной организации осуждены за хищение средств лизинговых компаний. Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, приговор вынесен 18 лицам, включая двух бывших сотрудников Госавтоинспекции и четырех работников лизинговых компаний: в зависимости от роли в преступной схеме фигурантам было инкриминировано создание преступного сообщества и участие в нем (части 1, 2 статьи 210 Уголовного кодекса РФ), а также 17 эпизодов мошенничества в составе организованной группы (часть 4 статьи 159 УК).

Следствием и судом установлено, что в период с января 2015 года по апрель 2016 года Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов, действуя в составе преступного сообщества в качестве его активных членов, вместе с сообщниками (всего более 30 человек) совершали хищения новых дорогостоящих автомобилей премиум-класса путем обмана сотрудников лизинговых компаний из автосалонов, находящихся на территории Московской области, а впоследствии продавали их иностранным гражданам и вывозили за пределы РФ. Общий ущерб от деятельности членов преступного сообщества превысил 40 млн рублей.

«Расследование данного уголовного дела представляло собой особую сложность в первую очередь из-за большого количества лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, а также значительного объема и количества эпизодов, скрытности, конспирации, наличия сфальсифицированных документов, подставных фирм, печатей, что существенно мешало в установлении личностей злоумышленников. Кроме того, практически все обвиняемые — выходцы из других регионов России, проживающие на территории Московского региона без временной регистрации, что также затрудняло установление их местонахождения», — рассказали правоохранители.

По их данным, «в ходе расследования проведено большое количество технико-криминалистических экспертиз, изучались детализации соединений абонентов более чем по 100 телефонным номерам. Следователем приложены максимальные усилия, чтобы вина обвиняемых полностью подтверждалась собранными по уголовному делу доказательствами. В результате объем уголовного дела составил 175 томов».

Приговором суда 18 соучастникам назначено наказание — от четырех лет лишения свободы условно до более чем восьми лет колонии строгого режима, следует из релиза.



В отношении трех фигурантов ранее уже были вынесены обвинительные приговоры, они приговорены к реальному лишению свободы. Девять человек до настоящего времени находятся в федеральном розыске.