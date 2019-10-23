Басманный суд Москвы в среду продлил до 25 января 2020 года срок содержания под стражей троим фигурантам дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова — Максиму Русакову, Сергею Ильичеву и Галине Фрайденберг, передает корреспондент ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Русакову, Ильичеву и Фрайденберг меры пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2020 года», — огласил постановление судья Артур Карпов.

На заседании защита и обвиняемые просили об изменении меры пресечения на домашний арест или залог. Фигуранты дела настаивают на невиновности и отсутствии намерений скрываться или оказывать давление на ход следствия.

Представитель Следственного комитета сообщил суду, что расследование дела продолжается, идут допросы свидетелей и ожидается получение результатов экспертиз. «Считаю, что на данном этапе расследования изменение меры пресечения обвиняемым противоречит интересам расследования дела», — сказал следователь.

Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде. Аналогичное ходатайство о продлении ареста Абызову будет рассмотрено Басманным судом 24 октября.

По данным следствия, с 2011 по 2014 год Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Как полагают правоохранительные органы, вместе с иными лицами он похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области.

По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Следователи полагают, что своими противоправными действиями соучастники этого преступления «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».

Кроме того, следствием возбуждено против Абызова уголовное дело о легализации денежных средств на сумму около 30 млрд рублей (ст. 174 УК РФ), а также по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»). По версии следствия, Абызов «в нарушение запрета, наложенного на него как на члена правительства в 2018 году лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность на сумму около 32 млрд рублей».

По данным следствия, экс-министр действовал в соучастии с Сергеем Ильичевым, заместителем генерального директора ООО «Ру-ком» Максимом Русаковым, председателем совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александром Пелипасовым, президентом Новосибирской региональной федерации самбо, гендиректором группы «Ру-ком» Николаем Степановым и директором по экономике и финансам АО «Рэмис» Галиной Фрайденберг.