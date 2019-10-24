Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«В ходе спецоперации сотрудниками МВД России при содействии службы безопасности ПАО «Сбербанк» выявлен и задержан злоумышленник, подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе ПАО «Сбербанк», — говорится в сообщении ведомства.



По предварительным данным, мужчина является сотрудником ООО «НСВ» (Национальная служба взыскания). Установлено, что он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом «Антон 2131».

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК РФ. Он доставлен в органы полиции для проведения следственных действий.

Ранее СМИ сообщили об утечке данных 60 млн держателей кредитных карт Сбербанка. Тем не менее в самом банке информацию о масштабах утечки отрицали и говорили сначала, что были скомпрометированы данные лишь 200 клиентов. Затем Сбербанк признал компрометацию персональных данных еще 5 тыс. клиентов Уральского филиала. Основная версия инцидента, указывали в Сбербанке, — умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети.

По данным ЦБ, в первом полугодии текущего года было обнаружено 12,9 тыс. публикаций с предложениями о покупке/продаже различных баз данных. За этот же период было выявлено 18 ключевых событий в области утечек персональных данных. При этом в Центробанке подчеркивают, что источниками утечек являются не столько уполномоченные сотрудники организаций кредитно-финансовой сферы, имеющие доступ к указанным данным, сколько иные многочисленные операторы обработки персональных данных.

