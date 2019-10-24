Коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» (НСВ) проводит собственное расследование ситуации с утечкой данных клиентов банков, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В агентстве уточнили, что в следственных действиях коллектор не участвовал.

МВД ранее в четверг сообщило о задержании подозреваемого в утечке персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. Им оказался, по предварительным данным, сотрудник коллекторского агентства НСВ.

«Компания НСВ не была уведомлена правоохранительными органами о расследовании относительно утечки данных, не участвовала в следственных действиях. В настоящее время мы проводим собственное расследование относительно потенциальной принадлежности сотрудника нашей компании», — прокомментировали в агентстве.

Сбербанк сообщил, что расторгнет договор с «Национальной службой взыскания» «в связи с нарушением условий договора и утратой доверия».

О новых утечках персональных данных клиентов Сбербанка, которые вновь оказались на черном рынке, сообщил «Коммерсант». Новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов. В объявлении говорится, что база содержит порядка миллиона строк с полными данными (паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности) клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты. Продавец предлагает также предоставить записи последнего разговора с кол-центром. В Сбербанке заявляют о непричастности к произошедшей утечке сотрудников кредитной организации и ее дочерних структур.

