Басманный суд Москвы продлил до 25 января срок содержания в СИЗО бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого по ряду уголовных дел, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить», — огласила решение судья. В деле есть обвинения в мошенничестве, организации преступного сообщества, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег. Ранее срок расследования дела был продлен до 25 марта.

«По делу необходимо провести определенное количество экспертиз, продлить срок ареста, наложенного на имущество, для выполнения этих действий, необходимо запросить и изъять документы из иностранных компаний. Наличие шенгенской и американской визы у Абызова делает невозможным избрание меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Абызов, Пелипасов и Степанов преследовали цель преступного обогащения, ходатайствую о продлении срока содержания до 25 января 2020 года», — заявил ранее следователь по особо важным делам Сергей Степанов.

Прокурор полностью поддержала его.

Также в четверг суд оставил в СИЗО бывшего гендиректора бизнес-группы «Ру-Ком» Николая Степанова и председателя совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александра Пелипасова. Накануне срок ареста был продлен заместителю Степанова Максиму Русакову, бывшему гендиректору новосибирской компании «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву и директору по экономике и финансам «РЭМиС» Галине Фрайденберг.



Басманный суд продлил арест троим фигурантам дела Абызова Срок содержания под стражей продлен до 25 января.

По мнению следствия, Абызов продолжал заниматься бизнесом, будучи федеральным министром. За это время он заработал 32 млрд рублей, которые СК РФ расценивает как полученные в результате преступления и затем легализованные. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 млрд рублей. Сам Абызов считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.



Первое же уголовное дело связано с обвинениями в том, что в 2011—2014 годах Абызов похитил 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области и вывел их за рубеж. Экс-министр себя виновным не считает.