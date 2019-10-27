Бывшему кассиру казанского отделения коммерческого банка предъявлено обвинение в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба МВД России.

«Следователями ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предъявлено обвинение женщине, подозреваемой в совершении пяти преступлений, предусмотренных статьей 162 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следователей, в период с мая 2011 года по февраль 2013-го бывший кассир казанского отделения коммерческого банка участвовала в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге. По имеющейся информации, она разбивала молотком витрины с украшениями. Общий ущерб составил порядка 20 млн рублей.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД по Новгородской области совместно с коллегами из Татарстана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в результате оперативно-разыскных мероприятий установили, что женщина проживает в общежитии в Великом Новгороде, где и была задержана. При проверке документов она предъявила оперативникам паспорт на другое имя. Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного следствия установлено, что фигурантка также может быть причастна к разбойным нападениям на почтовые отделения в Ленинградской области. Кроме того, злоумышленницу подозревают в хищении в августе 2009 года 11 млн рублей из казанского отделения коммерческого банка, в котором она работала кассиром. После этого женщина позвонила своей матери, сказав, что уезжает с семьей отдыхать, и больше на связь не выходила, сообщила официальный представитель МВД России.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.