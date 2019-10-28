Суд назначил бывшему ключевому собственнику банка «Пурпе» Алексею Евдокимову компенсацию в десять раз меньше запрошенной за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает газета «Коммерсант» .

Напомним, банк «Пурпе» лишился лицензии 16 октября 2014 года. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по иску ЦБ принял решение о принудительной ликвидации кредитной организации, однако Агентство по страхованию вкладов, на которое были возложены функции ликвидатора, впоследствии обратилось в суд с заявлением о банкротстве банка и после удовлетворения этого заявления в ноябре 2015 года было назначено конкурсным управляющим.

Незадолго до отзыва лицензии у банка стало известно об аресте председателя совета директоров и крупнейшего акционера «Пурпе» Алексея Евдокимова в рамках расследования обстоятельств хищения 122 млн рублей у РЖД. Речь идет о деньгах, выделенных из бюджета на масштабную инвестиционную программу «Малое кольцо Московской железной дороги».

По версии следствия, менеджер РЖД в ноябре 2012 года создал организованную преступную группу с целью хищения бюджетных средств. Сотрудники компании, курировавшие проведение тендеров в рамках инвестпрограммы, составляли требования к ее участникам так, что победителем неизменно оказывалось подконтрольное им ООО «Стройинжиниринг». Эта компания выиграла право на заключение шести договоров с РЖД, связанных с очисткой земельных участков под нужды проекта, включая землеустройство, полевые исследования и т. д., на общую сумму 154,2 млн рублей. А после того как в начале 2013 года РЖД перечислила на открытый ООО счет в банке «Пурпе» всю стоимость контрактов, 122 млн рублей из общей суммы были похищены и «использованы по личному усмотрению участниками группировки», говорилось в материалах дела.

Евдокимову было предъявлено обвинение в пособничестве в особо крупном мошенничестве. По показаниям свидетелей, он контролировал работу «Стройинжиниринга» в банке, а после поступления на его счет денег «рассчитывал их распределение» между фигурантами дела. Сам банкир, как указывает «Коммерсант», причастность к махинациям отрицал. Впоследствии он был освобожден под подписку о невыезде, а в конце 2016 года следователь Следственного комитета РФ вынес постановление о прекращении уголовного преследования Алексея Евдокимова с формулировкой «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления».

Получив право на реабилитацию, банкир обратился в Замоскворецкий суд Москвы, потребовав от Минфина компенсацию в 12,4 млн рублей. Он указал, что услуги адвокатов обошлись ему в 659,5 тыс. рублей, а также потребовал возмещения «утраченного заработка», который, по подсчетам финансиста, составил более 11,8 млн рублей.

Суд удовлетворил иск частично, назначив компенсацию, почти в десять раз уступающую сумме требований, — 1,3 млн рублей. Возмещение расходов на адвокатов суд счел обоснованным, а вот в компенсации заработка фактически отказал. В судебном решении говорится, что, судя по представленным документам, во время следствия Евдокимов сначала находился в отпуске, который ему оплачивался, а затем трудовой договор с банкиром был расторгнут по его собственному заявлению. Утверждения истца о том, что он был вынужден уволиться и лишился заработной платы в связи с уголовным преследованием, как посчитал суд, документально не подтверждаются. Данных о том, что банкир не смог трудоустроиться после освобождения из СИЗО, представлено не было.



Мосгорсуд поддержал эти доводы, оставив решение суда первой инстанции в силе.