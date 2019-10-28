Заместитель председателя Верховного суда России — председатель судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов отменил решение судьи Верховного суда по жалобе адвоката предпринимателя Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», на изъятие в качестве вещественного доказательства декларации, поданной в налоговые органы по закону об амнистии капиталов. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов.

Он уточнил, что «это решение было отменено в связи с процессуальным нарушением».

Адвокат обжаловал постановление Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 28 марта 2017 года по уголовному делу в отношении Израйлита о разрешении производства следственного действия — выемки документов, содержащих охраняемую законом тайну (деклараций, представленных в налоговый орган в порядке амнистии капиталов). Постановлением судьи Верховного суда РФ Ботина от 10 октября 2019 года было отказано в удовлетворении кассационной жалобы адвоката Павловского на указанное постановление.

Верховный суд не увидел нарушений в изъятии ФСБ декларации, поданной для амнистии капитала Ранее Дзержинский районный суд Петербурга постановил, что, коль скоро Валерию Израйлиту инкриминированы преступления, на которые амнистия не распространяется, закон об амнистии здесь не применяется.

«Заместитель председателя ВС РФ не согласился с таким решением судьи, поскольку кассационная жалоба была рассмотрена с нарушением требований закона», — пояснил Одинцов. По его словам, судья Верховного суда не учел, что уголовное дело в отношении Израйлита уже было передано для рассмотрения по существу в суд первой инстанции (Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга) и в соответствии с постановлением пленума ВС РФ от 1 июня 2017 года «О практике рассмотрения судами ходатайств по производству следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ)», если уголовное дело направлено в суд первой инстанции для рассмотрения по существу, суд апелляционной или кассационной инстанции отказывает в принятии жалобы либо прекращает по ней производство.