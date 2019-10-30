Временная администрация по управлению РАМ Банком, назначенная в связи с отзывом его лицензии 26 июля этого года, по результатам обследования установила в действиях должностных лиц финучреждения признаки осуществления операций, направленных на вывод активов путем финансирования организаций, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, с причинением ущерба на сумму не менее 2,2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Информация о финансовых операциях бывших должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний направлена в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

В Центробанке также указывают, что, по оценке временной администрации, стоимости активов банка недостаточно для выполнения обязательств перед кредиторами.

Арбитражный суд Москвы 16 октября принял решение о признании РАМ Банка банкротом, напоминают в ЦБ.



Согласно опубликованному сегодня на сайте ЦБ сводному отчету временной администрации банка, на дату отзыва лицензии с учетом результатов обследования активы банка составляли около 452 млн рублей при обязательствах почти на 690 млн. На дату судебного решения о банкротстве активы оцениваются примерно в 420 млн, обязательства — в 691 млн.

Ранее сообщалось о «дыре» в балансе РАМ Банка в 1,791 млрд рублей: активы были оценены в 614 млн рублей, обязательства — более чем в 2,405 млрд.