Сотрудники МВД России задержали в Иванове девять человек, подозреваемых в кражах денег по телефону под видом сотрудников службы безопасности банка. Они могут быть причастны более чем к 50 эпизодам преступлений, сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками управления МВД России по Смоленской области пресечена деятельность группы лиц, которые под предлогом защиты банковских счетов от несанкционированного доступа похищали деньги граждан. В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками полиции при участии Росгвардии, в съемной квартире в городе Иваново задержаны девять подозреваемых. Среди них — семь женщин и двое мужчин в возрасте от 18 до 30 лет — жители Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей. По предварительной информации, задержанные могут быть причастны более чем к 50 эпизодам противоправной деятельности», — сказала она.

Как отметила Волк, ранее полицейские зарегистрировали несколько заявлений о краже денег во время телефонного разговора. Все кражи выполнялись по одной схеме. Потерпевшим звонил неизвестный, который представлялся сотрудником службы безопасности банка и сообщал о попытках снять средства с их счетов. Чтобы обезопасить себя, потерпевшим предлагали перевести деньги на «безопасный» счет. Люди, желая избежать финансовых потерь, соглашались и предоставляли злоумышленникам исчерпывающую персональную информацию по своим картам, тем самым предоставляя мнимым сотрудникам банка доступ к электронным счетам и своим сбережениям. Причиненный ущерб варьировался от 9 тыс. до 20 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств»). В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что телефонные звонки осуществлялись из разных регионов России. Постоянного места дислокации сообщники не имели, пытаясь запутать следы, они переезжали с одного места на другое.

Суд в отношении одного фигуранта избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, остальным — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. При обысках у подозреваемых изъято около 20 мобильных телефонов, свыше 200 сим-карт, более десяти банковских карт, имеющих доказательственное значение для уголовного дела.