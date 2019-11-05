Банк непрофильных активов («Траст», БНА), группа «Сафмар» и банк «Открытие» заключили соглашение об урегулировании споров общей суммой 135 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе БНА.

Стороны договорились, что группа «Сафмар» выкупит ряд активов у группы банка «Траст» на сумму около 94 млрд рублей, реструктуризирует часть активов, в данный момент принадлежащих банку, на общую сумму 41 млрд рублей, а также откажется от исковых требований к группам «Траст» и БФКО совокупно на 31 млрд рублей. При этом ряд денежных сделок в размере 35 млрд рублей должны быть завершены до 31 декабря 2019 года, а трансформация активов — до конца I квартала 2020 года. Остальные платежи должны осуществляться по утвержденному графику до конца III квартала 2024 года, говорится в сообщении.

Стороны не раскрывают сделки, вошедшие в периметр соглашения.

Forbes объяснил появление данных о долге в 1 трлн рублей у «Сафмара» Описанные в материале данные «находят свое подтверждение в открытых источниках», заявили в издании.

При реализации соглашения БНА получит положительный экономический эффект в размере 135 млрд рублей. «Траст» и «Открытие» обязуются не предъявлять «Сафмару» никаких требований по итогам исполнения этого соглашения. По сделкам, не вошедшим в него, участники сохраняют все соответствующие им права и обязанности. По урегулированию вопросов касательно Бинбанка и банка «Рост» будет проводиться отдельная работа.

«Микаил Шишханов, а также другие менеджеры, которые контролировали банки «БИН» и «РОСТ» до февраля 2017 года, когда Михаил Гуцериев возглавил банковскую группу «БИН», в соглашение об урегулировании не вошли. С ними предстоит отдельная работа за рамками подписанного соглашения», — добавили в БНА.